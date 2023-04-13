Утечку документов Пентагона мог устроить молодой служащий одной из американских военных баз.

Об этом пишет The Washington Post.

По данным издания, к сливу документов мог быть причастен пользователь закрытой группы Discord с псевдонимом OG, считающий, что правительство "скрывает правду от народа". Ему, предположительно, чуть больше 20 лет.

WP сообщает, что он сначала размещал в группе Discord зашифрованную информацию Минобороны США. На секретность опубликованных данных OG скорее намекал, чем говорил прямо.

Он публиковал данные в течение зимы и части марта, но после того, как документы стали доступны за пределами Discord, перестал это делать и "залег на дно", ожидая расследования Пентагона.

Пользователь, вероятно, беспокоится о том, что его могут обнаружить, но с другой стороны прекрасно отдавал отчет своим действиям, когда публиковал документы, пишет The Washington Post.

Компания Discord заявила, что уже сотрудничает с правоохранительными органами США в рамках расследования утечки, сообщает Reuters.

Представители компании не комментируют детали расследования.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников назвал попавшие в сеть документы Пентагона "смесью правдивой и ложной информации".

В утечке Пентагона - цифры потерь украинской армии убитыми и ранеными в пять раз больше официальных.