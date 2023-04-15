В субботу, 15 апреля, в Украине идет уже 416-й день войны с Россией

Детально о том, что происходило вчера, читайте в итогах за 14 апреля.

Ниже хроника новостей за сегодня. Онлайн обновляется.

15 апреля

9:00 Число погибших после удара по дому в Славянске выросло до девяти. Об этом сообщил глава Донецкой области Павел Кириленко.

Число раненых не изменилось - 21 человек.

8:06 В Очакове повреждены объекты инфраструктуры после пяти вчерашних обстрелов. Об этом сообщил губернатор Виталий Ким.

Удары наносились с применением РСЗО и тяжелой артиллерии. Пострадавших нет.

7:48 Главное из утренней сводки Генштаба ВСУ.

За сутки было 13 ракетных ударов из ЗРК С-300 по Славянску и Краматорску.

На фронте за прошедшие сутки было отбито 56 атак. На Лиманском направлении - вблизи населенных пунктов Диброва и Белогоровка.

Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. На Авдеевском направлении противник наступал в Новокалиновском и Первомайском районах.

Также отражены многочисленные атаки против Марьинки.