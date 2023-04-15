Анализируем итоги 416-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Продолжаются тяжелые бои за Бахмут.

Кадры, которые анализирует "Институт изучения войны", показали, что силы "Вагнера" добились некоторых успехов на северо-западе города и продвинулись на юго-западе.

Западные военные блогеры пишут, что россияне продолжили наступление к западу от центра города и пересекли железнодорожную ветку.

Также они публикуют динамическую карту, где видно, куда продвинулись российские войска за последние четыре недели (красный цвет означает российский контроль, розовый - присутствие РФ).

Но город при этом не окружен - хотя дорога, ведущая туда с запада (то есть, со стороны ВСУ) и находится, по сути, под огневым контролем россиян.

Вчера в Минобороны прокомментировали видео с военными под Бахмутом, которые жалуются на неподготовленное пополнение и рассказывают о солдате, мобилизованном, несмотря на пятерых детей и больного отца.

В заявлении командования войск теробороны утверждает, что "ни один ребенок военнослужащего, фигурирующего в видео, официально не зарегистрирован, в свидетельстве о рождении детей он как отец не значится".

Что касается подготовки военнослужащих, которых посылают на передовую, то военное ведомство ответило, что они "проходят базовую общевойсковую подготовку и профессиональную подготовку в учебных центрах".

При этом командование добавляет, что "все случаи несоблюдения порядка отработки программы подготовки военнослужащих внимательно изучаются Командованием Сил ТРО ВСУ и принимаются меры по их недопущению". Отмечается, что по заявлениям, которые прозвучали на видео о плохой подготовки солдат, уже назначена и проводится проверка.

На Лиманском направлении, по данным Генштаба, идут бои вблизи населенных пунктов Диброва и Белогоровка.

К Белогоровке россияне приблизились вплотную, сообщил глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко.

"Ситуация остается сложной. Интенсивность боевых действий не уменьшается. Наибольшая активность – это Кременские леса, это Белогоровка. Россияне имели определенные успехи в направлении Белогоровки, они приблизились вплотную к населенному пункту. Интенсивность артиллерийских обстрелов не спадает, продолжаются авиационные удары", - сказал Власенко.

На Авдеевском направлении, согласно украинским сводкам, противник наступал в Новокалиновском и Первомайском районах. "Институт изучения войны" пишет, что российские войска, судя по кадрам с фронта, продвинулись к восточной окраине Невельского (к юго-западу от Авдеевки).

Также сегодня продолжались обстрелы. По приграничному городу Середино-Буда Сумской области с беспилотников сброшены шесть взрывчаток. Повреждены частные дома и автомобиль.

В Очакове повреждены объекты инфраструктуры после пяти вчерашних обстрелов. Удары наносились с применением РСЗО и тяжелой артиллерии.

Несколько людей ранено и, возможно - один погибший в результате последнего обстрела Константиновки. Один из "прилетов" был в торговые ряды в центральной части города. Повреждены дома и автомобили.

Две женщины погибли сегодня в Херсоне в результате обстрела. Это оказались мать и дочь.

Также ликвидируются последствия обстрела Славянска, который произошел вчера. Там уже 11 погибших и 21 человек раненый. Число погибших возросло потому, что тела достают из-под завалов дома, куда попала ракета.

Оружие для Украины

В Польшу прибыли восемь танков Leopard 2, которые Канада обещала Украине.

Также Пентагон выделил 215 миллионов долларов на ускорение поставок для ВСУ комплексов Javelin и Stinger.

Деньги эти пойдут, впрочем, на модернизацию собственно американского производства - на предприятиях Aerojet Rocketdyne, производящих эти вооружения. Пентагон надеется таким образом добиться увеличения скорости производства и управляемых ракет GMLRS, которые применяются в "Хаймарсах".

Сегодня появились более определенные сроки поставок систем ПВО Patriot - они появятся в Украине после Пасхи, пообещал спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Правда, официально об этом объявлено не будет, но "все сразу узнают, как только будет сбит первый российский самолет".

Но есть и другая сторона медали. Газета Politico публикует подробности того, как россияне "глушат" американские бомбы Jdam. И почему они показали малую эффективность в Украине.

Как уже сообщалось в утечках Пентагона, "умные" бомбы, способные наводиться на конкретную цель, становятся жертвами российских радиоэлектронных помех, из-за чего часто бьют мимо.

Но в некоторых случаях оружие также не взорвалось из-за технической проблемы, которую с тех пор устранили украинские военные. Как сообщается, не срабатывали взрыватели.

Как подтвердили газете официальные лица США, это оружие имеет более высокий, чем ожидалось, процент неразорвавшихся снарядов и неточных попаданий.

Более крупная проблема заключается в том, что Россия использует глушение GPS, чтобы помешать процессу наведения оружия. Американские официальные лица считают, что российские помехи приводят к тому, что JDAM, а иногда и другое американское оружие, такое как управляемые ракеты, не попадают в цель.

"Я действительно думаю, что могут быть опасения, что русские могут глушить сигнал, используемый для управления JDAM, что могло бы объяснить, почему эти боеприпасы не работают должным образом и как они работают в других зонах боевых действий", — сказал Мик Малрой, бывший сотрудник Пентагона и отставной офицер ЦРУ.

К чему готовится Россия

Сегодня Владимир Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных россиян. О том, чем означает этот закон для хода войны в Украине, мы подробно рассказывали здесь.

Вкратце напомним - он ведет к тому, что через военкоматы могут в обязательном порядке прогнать все военнообязанное население России.

Те же процессы разворачиваются и на аннексированных Россией территориях. В "ЛНР" издан "указ" о призыве граждан 1996-2005 годов на военную службу в 2023 году.

"Указом" создаются призывная комиссия "ЛНР" и местные комиссии, при этом говорится, что в регионе будут и весенний, и осенний призывы. Отдельная разнарядка дается "МВД", которое должно принимать меры по "установлению фактического местонахождения граждан и их доставлению".

Примечательно, что недавно российские власти заявляли, что на "новых территориях" призыва на срочную службу пока не будет.

При этом в британской разведке считают, что электронные повестки в России вряд ли означают подготовку к новой волне мобилизации. Однако в перспективе могут стать способом решения проблемы постоянного пополнения российских войск в Украине, если конфликт примет затяжной характер.

"Россия на данный момент уделяет первоочередное внимание набору дополнительных добровольческих войск. Однако эта мера, скорее всего, является частью более долгосрочного подхода к набору военных, поскольку Россия ожидает затяжного конфликта в Украине", - делается заключение в сводке.

На российских полигонах тем временем идет подготовка к украинскому контрнаступлению.

Телеканал France 24 показал сюжет из лагеря российских военных под заголовком: "Война в Украине: российские войска готовятся к бою перед контрнаступлением".

"Примерно в 30 километрах от линии фронта, в секретном месте, российские войска готовятся к бою. Большинство солдат здесь не профессионалы, они призваны из Сибири. Они уже посетили фронт, и теперь готовятся туда вернуться", – начинается сюжет французских журналистов.

В сюжете военные РФ хвастаются, что их оружие лучше западного, в частности – танков Leopard. Один из героев сюжета также говорит, что "с честью защищает историю" своей страны.

Другой российский мобилизованный в материале говорит, что "не боится смерти", но боится, что его "дети останутся без отца, а жена без мужа".

Еще один российский солдат сказал, что не боится контрнаступления украинских войск, которое журналист, цитируя своего "героя", назвал "вражеским". "Все ломается, все убивается. Непобедимых нет", – заявляет российский солдат.

Поднялся скандал, и France 24 удалил видео, а представитель МИД Украины Олег Николенко раскритиковал французский канал. В частности за то, что украинское контрнаступление в сюжете "вражеским".

"Сюжет France 24 о российских военных, которые готовятся убивать украинцев – позор журналистике. Попадание на оккупированные территории без согласия Украины нарушает украинское законодательство, и причастные к таким действиям будут отвечать по закону", – отметил он в Твиттере.

Тем временем, куратор ЧВК "Вагнер" вчера опубликовал статью, где заявил, что, по его мнению, лучшим вариантом было бы "поставить жирную точку в спецоперации" и "закогтиться" на уже захваченных территориях.

"Идеальный вариант – это объявить об окончании "СВО", сообщить всем о том, что Россия достигла тех результатов, которые планировала, и в каком-то смысле мы действительно их достигли. Мы перемололи огромное количество бойцов ВСУ и можем сами перед собой отчитаться о том, что задачи "СВО" выполнены. Россия отрезала Азовское и большой кусок Черного моря, захватила жирный кусок территории Украины и создала сухопутный коридор в Крым. Теперь остается только одно: намертво закрепиться, закогтиться на тех территориях, которые уже есть", - написал Пригожин.

Однако, по его мнению, вариант заморозки войны на данный момент малореальный, потому что Украина готовится к контрнаступлению. А потому придется воевать дальше и там уже - кто кого.

В целом статья в большей степени нацелена на внутрироссийскую повестку.

Пригожин выводит новый образ "врага народа" в лице некоего "глубинного государства" - ориентированных на Запад "либеральных элит", которые якобы хотят склонить Путина к "договорняку" с американцами. Например, через возвращение к линии 24 февраля 2022 года, что, по мнению Пригожина, вызовет возмущение в России и запустит центробежные процессы.

Поэтому Пригожин и считает наступление ВСУ "лучшим сценарием" для России, так как пока Украина активно воюет, никакие "договорняки" невозможны, и есть шанс добиться чисто военной победы.

Правда, нужно сделать оговорку – непонятно насколько стоит воспринимать всерьез статью или это просто очередной пиар-текст в рамках создания Пригожину имиджа "бескомпромиссного патриота", который противостоит "внутренней измене".



Но если допустить, что она действительно отражает некие реальные процессы, то в ней можно выделить несколько важных вещей.



1. Пригожин заявил, что лучшим вариантом сейчас для России является прекращение "спецоперации" по нынешней линии фронта.

Правда, из статьи Пригожина выходит, что прекращение войны пока нереально, так как Украина готовит наступление, но, тем не менее, про "закогтиться" - это, с точки зрения внутренней российской повестки, радикальный поворот.

До сих пор "корейский сценарий" - перемирие с фиксацией новой "границы России" по нынешней линии фронта (а именно это предлагает Пригожин) считался темой, которую продвигает умеренная часть окружения Путина. Так называемая "партия мира".

"Патриоты" же из условной "партии войны" такой подход резко критиковали, приравнивали к "измене" и требовали продолжения войны до "победного конца". Теперь же на сторону "корейского сценария" стал один из самых влиятельных деятелей "партии войны" Пригожин. И если развитие событий сделает такой сценарий реальным и будет заключено перемирие по линии фронта, то на все претензии "патриотов" власти будут отвечать: "позвольте, господа, но ведь сам же Евгений Викторович призывал "закогтиться". Вот мы и закогтились".



2. Пригожин в статье продвигает мысль, что США якобы предлагают России вернуться на линию 24 февраля 2022 года. И что к этому подталкивает Кремль "глубинное государство" - российские либеральные элиты.

Интересно, что именно с этими переговорами, Пригожин связывает задержку наступления ВСУ – американцы хотят, чтобы РФ сама ушла на линию 24 февраля. И если Россия откажется, тогда наступление ВСУ и начнется. По мнению Пригожина, возвращаться на линию 24 февраля нельзя, потому что это вызовет в российской обществе вопрос "а за что мы тогда воевали" и в стране начнутся центробежные тенденции. А потому, по его логике, лучше пусть будет наступление ВСУ, которое Россия готова отбить.

А если даже где украинская армия и прорвется, то это приведет к расправе "патриотов" над "глубинным государством", после чего "Россия оттолкнется от дна" и, "скинув груз глубинного государства, всплывет наверх, как огромный морской монстр, снося все на своем пути".

Касательно этой части, повторимся, непонятно – излагает ли Пригожин некую реальную информацию о предложении американцев к Путину уйти на линию 24 февраля и закончить войну. Либо он просто рисует удобную для себя пиар-картину мира, в которой "патриот Пригожин" противостоит "предателям из глубинного государства".

К тому же, исходя из статьи Пригожина, он считает потерю завоеванных территорий в результате военных действий лучшим вариантом, чем передачу этих территорий без боя в рамках "договорняка". Хотя, по здравой логике, военное поражение РФ вызовет куда большие внутренние потрясения, о которых, к слову, пишет и Пригожин, но считает их полезными. И тут уже его самого могут обвинить в желании поражения России и новой смуты ради собственного политического интереса.

Но, в любом случае, вариант, при котором Путин согласится без боя отдать завоеванные после 24 февраля регионы Украины выглядит крайне малореальным (по всем признакам Россия готовится к обороне и рассчитывает, как минимум, отбить наступление ВСУ).

Теоретически, такой вариант возможен разве что в ответ на какие-то грандиозные встречные шаги со стороны Запада – полную отмену всех санкций, нейтральный статус Украины и международное признание "линии 24 февраля" как новой границы РФ. Но вероятность, что на это пойдут Украина и Запад на данный момент также близка к нулю.

Возвращаясь к идее остановиться на нынешней линии фронта. Эту идею высказывает не только Пригожин. Стоит напомнить что похожий вариант предлагала и главред "России сегодня" Маргарита Симоньян - она говорила, что нужно выкупить у Киева захваченные территорий.

То есть, эта тема витает в кругах близких к Кремлю. И статья Пригожина - не первый сигнал о том, что на основе сохранения сухопутного коридора в Крым можно как-то на каких-то условиях договариваться.

Контрнаступление ВСУ: взгляд Киева и Запада

Контрнаступление ВСУ начнется уже в ближайшее время, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге в Вашингтоне. Более того - по его словам, оно позволит вернуть все украинские территории в границах 1991 года.

Но пришлось ему ответить и на вопрос о сомнениях Пентагона в успехе контрнаступления. На это Шмыгаль сказал:

"Ничто не повлияет и не изменит наши планы на контрнаступление. Наша цель – победа, наша цель – освобождение украинских территорий в границах 1991 года. Соединенные Штаты абсолютно нас поддерживают".

Ранее Шмыгаль заявлял, что украинское контрнаступление начнется летом. Это заявление вызвало недоумение, поскольку ранее атака анонсировалась на апрель-май - и совпало с кампанией в западной прессе, что ВСУ по большому счету не готовы наступать.

Видимо, поэтому премьер и сделал заявление иного порядка - хотя уже без указания временной привязки.

Из Киева на фоне пессимизма в западной прессе также продолжают идти сигналы о том, что Киеву нужна только военная победа.

Неправильная финализация войны в Украине будет означать "поражение западной системы безопасности в противостоянии российской диктатуре", заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В то же время ряд стран возражают этой позиции и предлагают заключить мир, не дожидаясь военной развязки.

Президент Бразилии Лула да Силва, завершая свой визит в Китай, призвал другие страны выступить посредниками для переговоров Украины и России. По его словам, это уже готовы сделать Бразилия и Китай.

Главный критерий - в такой клуб стран должны входить государства, которые "не выступают за войну". Если на эту позицию станет Евросоюз, Путина и Зеленского можно будет убедить в том, что "все хотят мира".

"Но в первую очередь нужно убедить страны, которые поставляют оружие и подогревают войну прекратить делать это", - заявил да Силва. По его мнению, происходящее между Украиной и РФ является "семейной ссорой".

Ранее да Сильва предложил Украине ради мирного урегулирования уступить России Крым. Но на данный момент Украина такие параметры компромисса (да и вообще любой компромисс) отвергает, настаивая на военном решении.

Впрочем, судя по всему, среди лидеров Евросоюза есть сторонники и менее радикальных вариантов развязки. Например, президент Франции Макрон, который после возвращения из Китая начал сыпать неоднозначными заявлениями о недопустимости "вассалитета" Европы в отношении США.

Он проговорил с Зеленским целый час до визита в Китай, который выступает за остановку войны на нынешней линии фронта и переговорах. И сегодня - еще полтора часа, сообщает Офис президента Украины. Среди прочего - главы государств обсудили итоги недавнего визита Макрона в Китай.

Судя по частоте и длительности этих разговоров, французский президент мог вполне презентовать Киеву некие варианты того, как этот конфликт может быть урегулирован, с оглядкой на позицию Китая.

В целом сам Запад далеко не един по вопросу, должна ли Украина отвоевывать Крым. Американские СМИ пишут, что неоднозначное мнение об этом бытует и в украинской элите. Об этом сообщает Foreign Policy в статье под названием "Крым стал чудовищем Франкенштейна".

Крымский вопрос, по мнению издания, может привести и к расколу с Западом, убежденным, что Крым - это "красная линия" Москвы, за которой только ядерная война. "Украинские власти угодили в ловушку своей бескомпромиссной — и все более неоправданной — политики", - оценивает ситуацию американское издание.

Оно пишет о том, что украинские власти создали в обществе настроение возвращения Крыма любой ценой.

Хотя тут тоже есть нюансы. По опросу в июле прошлого года 58% ответивших украинцев сказали, что Крым должен вернуться в состав Украины — большинство, но не подавляющее. И, как отмечает Foreign Policy, сторонники не-возвращения Крыма в Украине сейчас молчат, поскольку опасаются репрессий. Но ситуацию могут изменить все более настойчивые призывы Запада.

Однако ни один из сторонников компромисса не готов говорить под запись, отмечает издание. Как сказал бывший диссидент советских времен: "При Советском Союзе люди боялись говорить то, что они думали. Что ж, я должен сказать, что аналогичная ситуация существует сегодня на Украине. Это связано с гневом и ненавистью населения, вызванными российским вторжением, а также с репрессиями со стороны государства. Любой, кто выступает за компромисс с Россией, немедленно публично клеймится как предатель и становится мишенью СБУ".

Украинское телевидение сейчас в подавляющем большинстве поддерживает линию правительства о том, что возвращение Крыма и восточного Донбасса не подлежит обсуждению. Это подкрепляется давлением и на другие СМИ, отмечает Foreign Policy.

"Независимо от того, удастся ли запланированное украинское наступление и выйдут ли украинские силы к границе Крыма, Украина, вероятно, столкнется с растущими призывами западных правительств к какой-либо форме временного территориального компромисса с Россией в сочетании с угрозой сокращения западной помощи", - прогнозирует издание.

Но здесь работает уже другой эффект, который автор публикации и назвал "Чудовищем Франкенштейна".

"Государственная пропаганда, направленная на мотивацию населения к сопротивлению, привела к тому, что она больше не может контролировать общественное настроение, которое сама же формировала. Не случайно секретарь СНБО Алексей Данилов и говорил недавно о том, что для президента Зеленского отказ от Крыма станет "политическим самоубийством", - пишет издание.

"Независимо от того, удастся ли запланированное украинское наступление и выйдут ли украинские силы к границе Крыма, Украина, вероятно, столкнется с растущими призывами западных правительств к какой-либо форме временного территориального компромисса с Россией в сочетании с угрозой сокращения западной помощи", - прогнозирует издание.

Но здесь работает уже другой эффект, который автор публикации и назвал "Чудовищем Франкенштейна".

"Государственная пропаганда, направленная на мотивацию населения к сопротивлению, привела к тому, что она больше не может контролировать общественное настроение, которое сама же формировала. Не случайно секретарь СНБО Алексей Данилов и говорил недавно о том, что для президента Зеленского отказ от Крыма станет "политическим самоубийством", - пишет издание.

Отметим, что это уже не первая публикация за последние дни в западных СМИ, которая ставит вопрос о необходимости поиска компромиссных решений по Крыму и Донбассу. Видимо, это связано со сдержанными ожиданиями Запада по украинскому контрнаступлению. А также опасениями, что в случае успеха, конфликт получит новый импульс, и война примет какой-то другой размах (перерастет в ядерную или "тотальную" со стороны РФ - с полной мобилизацией).