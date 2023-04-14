Госдума РФ в окончательном чтении приняла закон о новых правилах призыва военнообязанных и наказаниях для уклонистов. Он вступит в силу после подписания Путиным.

Законопроект вызвал большой резонанс в России, поскольку впервые с момента распада СССР военный учет становится тотальным не на бумаге, а в реальности. Авторы документа уже заявили, что в мире аналогичных законов не имеется.

Главное изменение - повестки будут приходить онлайн и подтверждать получение не потребуется. Они и так будут считаться врученными.

Сразу же гражданину заблокируют выезд за границу (до того момента, пока он не явится в военкомат).

Для не явившихся в военкомат — многочисленные санкции, после введения которых человек не сможет продолжить нормальную жизнь в РФ.

Нововведения коснутся как будущих срочников, так и потенциальный мобилизационный ресурс — таких, по словам Шойгу, в России до 25 миллионов человек.

Хотя в России военное положение и всеобщую мобилизацию не объявляли, но часть этих мер даже серьезнее, чем в Украине, которая живет в состоянии всеобщей мобилизации уже больше года.

Зачем в России ужесточили воинский учет и что это значит для Украины - разбиралась "Страна".

Повестки онлайн и заказным письмом

Главная новация российского "закона об электронных повестках" (так в основном для простоты именуют в РФ этот документ) - запуск электронного реестра военнообязанных.

Это, по сути, будет аналог военного билета, только в цифровой форме. Информация из реестра отобразится в личном кабинете на портале "Госуслуги" (аналог "Дии"). Из нее можно будет узнать свой военкомат, есть отсрочка или нет, и другие детали, которые есть в бумажном военнике.

Путем создания подобной цифровой базы в корне будет меняться и формат вручения повесток.

До недавних пор она считалась врученной, если гражданин получил ее под личную подпись по месту жительства. Факт проживания не по прописке делал россиян фактически неуловимыми для военкомов. То есть было довольно легко "откосить", проживая на съемной квартире или "у бабушки".

После вступления в силу поправок способов отвертеться от повестки не будет больше ни у кого в принципе.

Главное нововведение - повестки начнут вручать онлайн, через портал "Госуслуги".

Необходимости просматривать ее или подтверждать получение нет. Электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете россиянина. И будет иметь такую же силу как и бумажная повестка (их также продолжат рассылать, в том числе и заказными письмами - уведомления о необходимости явки в военкомат будут считаться врученными с момента появления в отделении "Почты России" отметки о доставке письма).

При этом даже удаление своего аккаунта на "Госуслугах" никак не решит проблему.

Потому что в любом случае повестка будет считаться врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в специально создаваемом реестре повесток. В этом плане удаление аккаунта становится не только бессмысленным, но и вредным действием, так как человек не будет знать вообще, что он считается получившим повестку, а значит, и не сможет спланировать свои дальнейшие действия.

Кроме того, законом вводится обязательство для работодателей и вузов предоставлять государству данные о военнообязанных. Тех, кто по каким-то причинам не стоит на воинском учете, поставят туда тоже онлайн, без личной явки.

Запрет на выезд и другие санкции

Вторая важная часть законопроекта - какие санкции предусмотрены за игнорирование повестки.

Фактически единственным способом не получить повестку в России остается покинуть страну. Причем заранее, до появления вызова в военкомат в реестре военнообязанных.

Потому что в день, когда повестка появится в личном кабинете на "Госуслугах" (или, за отсутствием такого, через неделю после создания в электронном реестре), она считается врученной. Независимо от того, видел ли ее человек или нет.

Сразу после "вручения" повестки ее адресату закрывается выезд за границу.

"Гражданам, подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку военного комиссариата, со дня, когда в соответствии с федеральным законом такая повестка считается врученной, запрещается выезд из Российской Федерации", — говорится в законе.

Это означает, что массовой миграции за границу, подобно бывшей после объявления мобилизации осенью 2022 года, не случится. Разве что, как и в Украине, люди будут нелегально переходить границу.

Рассмотрим гипотетическую ситуацию: объявляется новая волна мобилизации, в этот же день гражданам рассылаются повестки на "Госуслуги" и им сразу же закрывается выезд за кордон. Такие меры будут и в отношении срочников: они смогут годами скрываться внутри страны, покинуть ее они не смогут.

Впрочем, судя по грозящей уклонистам ответственности, вести нормальную жизнь они после неявки в военкомат не смогут.

Помимо появления в стоп-листе пограслужбы ФСБ, тех, кто игнорирует повестки, ждут серьезные ограничения.

Если военнообязанный — срочник, мобилизованный или резервист — в течение 20 суток после получения уведомления военного комиссара за цифровой подписью не придет в военный комиссариат, в отношении него будут введены санкции:

лишение водительских прав и ограничение регистрации автомобиля,

запрет на открытие ИП или получение статуса самозанятого,

блокировка сделок с недвижимостью и земельными участками,

невозможность получить займ и кредит.

Местные власти смогут вводить дополнительные ограничения, которые посчитают нужными. О назначении ограничений граждан будут уведомлять через те же "Госуслуги".

В течение пяти дней человек сможет дистанционно их оспорить. Отменять меры должны автоматически в течение суток с момента явки по повестке или подтверждения уважительных причин для неявки.

Кроме того, в России, также как и в Украине, действует уголовная ответственность за уклонение от воинской службы.

В минцифры РФ заявили, что полностью реестр военнообязанных должен заработать к осеннему призыву, который стартует 1 октября 2023 года.

При этом в минобороны ранее заявили, что для срочников электронные "повестки" начали рассылать уже в рамках весенней призывной кампании, которая началась 1 апреля и завершится 15 июля.

И, хотя Путин законопроект пока не подписал, и данные электронные уведомления никакой юридической силы не имеют, мы видим, что власти РФ готовы запустить этот механизм существенно раньше осени - вероятно, сразу после подписания в Кремле.

Судя по скорости принятия поправок Госдумой, они были инициированы на самом верху, а потому и Путин долго с подписанием закона тянуть не будет.

И такой темп в общем-то о многом говорит.

30 миллионов на воинский учет

Во-первых, Россия ускоренными темпами создает актуальную информационную базу на весь свой мобилизационный ресурс.

Осенью министр обороны Сергей Шойгу приводил подсчеты, что тех, кто отслужил в армии, имеют боевой опыт или военную специальность, в России 25 миллионов человек.

Но понятно, что этот ресурс в основном пока "бумажный" - неизвестно, какая его часть действительно пригодна к службе и где вообще находятся военнообязанные. После подписания законопроекта появится возможность так быстро, насколько это возможно, прогнать практически всех мужчин призывного возраста через военкоматы (путем рассылки повесток с требованием явиться для уточнения данных) и установить их готовность к службе, а также место жительства, семейное положение и другие параметры.

Также наверняка есть большое количество россиян, кто к армии касательства не имел, но вполне пригодны к службе. Речь о тех, кто в срочники не попадает уже по возрасту, но теоретически сможет служить при мобилизации.

Ну, и третья категория, которой в данный момент законопроект касается непосредственно - срочники, для которых повестка будет означать не сверку данных, а, скорее всего, армейскую службу. Возможностей "откосить" становится резко меньше, если, конечно, призывник не готов перейти на нелегальное положение.

Глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов, который инициировал поправки, оценивал общий мобрезерв России в 34 миллиона человек.

Иными словами, в России, если это позволит система военкоматов, скоро может появиться огромная база по военнообязанным, которая будет постоянно обновляться.

Далее перед российской властью открывается целый спектр новых военных возможностей.

Во-первых, увеличивается количество срочников, что позволяет подготовить больше будущих солдат, которых еще во время срочной службы можно будет сагитировать подписать контракт и отправить на фронт в Украину (что сейчас активно и практикуется).

Во-вторых, Россия сможет лучше подготовиться к новым волнам мобилизации, если их решат объявлять.

Другой вопрос, что количество тех, кого смогут призвать за одну волну, скорее всего, будет ограниченным - этих людей нужно снарядить и обучить.

Но примерно понятно, что, мобилизуя даже по 100-200 тысяч человек за раз, Россия сможет на регулярной основе компенсировать с запасом потери, которые несет армия РФ в Украине, постепенно увеличивая ее численность. Что, со временем, может обеспечить серьезное численное преимущество над ВСУ. Что, вероятно, является главной стратегической целью всех этих мероприятий.

Понятно, что вопросы будут к оснащению, обученности, а главное - к мотивации этой потенциальной солдатской массы, а также по возможности потенциальных социально-политических последствий в виде протестов и бунтов (которых, впрочем, до сих пор в России после начала войны в Украине не случалось).

Но численность армии и способность постоянно восполнять потери также имеет большое значение. Особенно если война будет затягиваться.

Для Украины это, естественно, тревожные новости. Численность населения Украины в разы меньше, чем в России. Соответственно, меньше и мобилизационный ресурс.

Кроме того, Украина сталкивается с той же проблемой, которую сейчас хочет решить при помощи электронных повесток Россия - отсутствие понимания где живут и насколько готовы к службе мужчины призывного возраста, а главное - сколько их. Эту проблему сейчас пытаются решить путем массовой раздачи повесток на улицах. Однако в РФ, как видим, применили куда более системный и тотальный подход.

А потому нельзя исключать, что и в Украине задумаются над внедрением аналогичной системы "цифровизации" призыва.

Тем более что идеи о раздаче повесток через "Дию" уже звучат среди военкомов.

В Минцифры такие планы категорически опровергают, да и общественное сопротивление подобным намерениям наверняка будет очень мощным. Но если ситуация на фронте будет становится все более сложной (в том числе и за счет новых волн мобилизации в РФ), то вероятность внедрение электронного воинского учета в Украине может серьезно возрасти.