В случае проведения новых волн мобилизации в РФ электронные повестки распространят на всех военнообязанных, а не только на призывников.

Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Здесь речь идет о всех военнообязанных, то есть (новые правила будут действовать - Ред.) для всех граждан, которые находятся в запасе", - заявил Картаполов.

По его словам, мобилизации сейчас "нет и не планируется".

О том, как будут работать электронные повестки в РФ, "Страна" писала ранее.

В Украине тоже могут ввести аналогичную систему, но не в этом году. Тем более, что по словам министра обороны Алексея Резникова, ВСУ "спокойно" справляются с потерями при невыполненном плане по мобилизации.

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