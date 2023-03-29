В интервью немецкому изданию Deutsche Welle украинский военный рассказал о десятках тысяч погибших сослуживцев.

"Страшно, когда думаешь о десятках тысяч погибших сослуживцев", – сказал он и заплакал.

После появления этого интервью тему погибших затронула замминистра обороны Анна Маляр в своем телеграм-канале, заявив, что у армии РФ больше военнослужащих и вооружения.

"К сожалению, потери – это неизбежное последствие войны. Без потерь не бывает. Одна из главных задач воюющей стороны – уничтожение физической силы противника. Но потери врага в разы больше. Это при том, что у них преимущество по количеству личного состава и вооружения", – написала она.

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