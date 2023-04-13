Германия одобрила заявку Польши на экспорт в Украину истребителей МиГ-29.

Об этом пишет Der Spiegel.

Ранее Варшава обратилась к Германии с просьбой предоставить разрешение на передачу истребителей МиГ-29 Украине, а Германия заявила, что рассмотрит этот вопрос в этот же день.

В 2002 году Германия продала Польше 23 таких самолета.

На прошлой неделе польский президент Анджей Дуда заявил, что Польша передаст Украине 14 истребителей МиГ-29, оставив у себя экземпляры, модернизированные по стандартам НАТО.

Также Словакия обещала отправить Украине 13 таких истребителей.

Ранее мы писали, что 23 марта Словакия передала первые четыре истребителя МиГ-29 Вооруженным силам Украины.

Война в Украине продолжается уже 414-й день. Мы следим за новостями 13 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 413-го дня войны. Россияне, похоже, полностью захватили административный центр Бахмута и добились успехов под Кременной. Большой резонанс вызвало видео, на котором украинскому пленному отрезают голову. Washington Post пишет, что Украина отложила свое контрнаступление из-за погоды, медленных поставок техники, нехватки боеприпасов и слива документов Пентагона. А премьер Шмыгаль заявил, что контрнаступление может начаться летом, а не весной.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, что стало известно об Украине из "утечек Пентагона".