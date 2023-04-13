Польша запросила у Германии разрешение на реэкспорт Украине истребителей МиГ-29, стоявших когда-то на вооружении ГДР.

Об этом сообщает агентство dpa со ссылкой на источники.

В 2002 году Германия продала Польше 23 таких самолета.

На прошлой неделе польский президент Анджей Дуда заявил, что Польша передаст Украине 14 истребителей МиГ-29, оставив у себя экземпляры, модернизированные по стандартам НАТО.

Также Словакия обещала отправить Украине 13 таких истребителей.

Война в Украине продолжается уже 414-й день. Мы следим за новостями 13 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 413-го дня войны. Россияне, похоже, полностью захватили административный центр Бахмута и добились успехов под Кременной. Большой резонанс вызвало видео, на котором украинскому пленному отрезают голову. Washington Post пишет, что Украина отложила свое контрнаступление из-за погоды, медленных поставок техники, нехватки боеприпасов и слива документов Пентагона. А премьер Шмыгаль заявил, что контрнаступление может начаться летом, а не весной.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, что стало известно об Украине из "утечкек Пентагона".