Польша передаст Украине 14 истребителей МиГ-29, оставив у себя экземпляры, модернизированные до стандартов НАТО.

Об этом на пресс-конференции в Варшаве 5 апреля заявил президент Польши Анджей Дуда.

Он также сказал, что 4 самолёта уже переданы Украине, а ещё 4 находятся в процессе передачи.

Ранее в польском Минобороны заявляли, что отправят Украине 20 таких самолетов.

Напомним, также Словакия обещала отправить Украине 13 истребителей.

В Украине отмечали, что эти истребители являются устаревшими и неэффективными в борьбе против крылатых ракет и дронов. Такое мнение высказывал представитель командования ВС ВСУ Юрий Игнат.

Также "Страна" писала, что Франция может передать Украине четыре десятка современных истребителей Mirage.

Тем временем война в Украине продолжается уже 406-й день. Мы следим за новостями 5 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 405-го дня войны. Российские войска строят километры укреплений вдоль ключевых точек доступа в Херсонской области, возле Мелитополя и в Крыму. Аналитики издания Washington Post говорят, что штурмовать Крым, с учетом естественной географии и указанных укреплений, будет сложно. Но Украина сможет установить огневой контроль над основными дорогами, что сделает ситуацию на полуострове "неприемлемой" и склонит РФ к переговорам. Но для этого нужно как минимум прорвать южный фронт россиян по направлению к Мелитополю и далее к Азовскому морю.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует события за минувшие сутки.