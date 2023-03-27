Украина может получить около 40 современных истребителей Mirage 2000-9, которые Франция планирует выкупить у ОАЭ.

Об этом сообщает Intelligence Online.

"После длительного переговорного процесса, который несколько недель обременял оружейных брокеров, работающих на Киев, Украина надеется получить около сорока самолетов "Мираж", - пишет издание.

По его данным, первый транш, скорее всего, будет выполнен ОАЭ.

Однако окончательное решение о поставках еще не принято. Но официально подтверждено, что Киев направил запрос на поставку боевых самолетов. А СМИ сообщают, что Эммануэль Макрон поручил Минобороны Франции дать оценку возможности такой поставке.

Ранее французские журналисты сообщили об обучении украинских пилотов на истребителях Mirage. Тогда ВСУ это опровергли, но французские журналисты настаивают, что тренировки проходят уже полтора месяца.

Напомним, что накануне Словакия передала Украине первые 4 истребителя МиГ-29.

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Ранее мы подводили итоги 396-го дня войны. Судя по данным из разных источников, сейчас накал боевых действий сместился с окраин Бахмута и сел вокруг него - за счет усиления боев в самом городе. Бои за пути снабжения вокруг Бахмута, судя по всему, приобрели характер позиционных. Украина с одной стороны укрепила оборону и провела ряд контратак на ключевых дорогах. С другой стороны, трассы все равно плотно простреливаются, и снабжение города боеприпасами и личным составом затруднено.

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