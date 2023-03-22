Франция уже полтора месяца обучает пилотов из Украины на самолетах Mirage 2000.

Об этом сообщает Le Figaro.

По данным издания, ускоренная подготовка на французских истребителях-бомбардировщиках проходит на авиабазах Мон-де-Марсан и Нанси. Решение об обучении пилотов было принято накануне визита президента Владимира Зеленского в Париж 8 февраля.

В случае принятия политического решения, Франция могла бы поставить украинской армии десяток истребителей, говорится в материале.

Париж постепенно отказывается от Mirage в пользу других самолетов, в частности, Rafale. Однако модификация Mirage 2000-C считается достаточно хорошим самолетом, который после дополнительного ремонта можно реализовать заинтересованным странам.

Однако позже представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире "Радио Свобода" опроверг информацию о том, что украинские летчики проходят обучение во Франции на истребителях Mirage 2000.

Конкретно во Франции, по словам спикера, проходили курсы авианаводчиков, выживания и другие, но пока об обучении летного состава речь не идет.

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