Министр обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен не исключил, что решение Запада о возможной передаче Украине боевых самолетов будет принято "до лета" - после поставок МиГ-29 поляками и словаками.

Об этом пишет Le Figaro.

Обсуждения требуют времени, поскольку страны должны действовать совместно, но решение остается достижимым "в краткосрочной перспективе", заявил министр, посетивший в понедельник Одессу.

"Дания не собирается делать это наедине. Нам придется делать это вместе с несколькими странами. И нам тоже придется вести диалог с американцами по этому поводу", - сказал Поульсен.

"Но я считаю, что мы можем достичь решения в краткосрочной перспективе", - заявил министр, намекая на перспективу сделать это к лету.

Война в Украине продолжается уже 412-й день. Мы следим за новостями 11 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 411-го дня войны. В Бахмуте бои ведутся за центр города и пути снабжения. Украинское командование заявляет, что Россия там перешла к тактике "выжженной земли". Евгений Пригожин заявляет, что ВСУ уже собрали около 200-400 тысяч человек для контрнаступления и оно вскоре начнется. А в Сеть продолжают просачиваться утечки секретных документов из Пентагона.

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