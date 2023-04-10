Болгария подтвердила переговоры о поставке Украине 16 устаревших истребителей МиГ-29 в обмен на более современную западную военную технику.

Об этом сообщает Swiss Info.

Подтверждение этих переговоров появилось после того, как в одном из якобы просочившихся конфиденциальных документов США указывалось, что Болгария была бы готова пожертвовать свои МиГ-29 Украине.

Эти истребители перестали получать техническую помощь от России из-за санкций Евросоюза после вторжения в Украину и, следовательно, их боеспособность очень ограничена. В самом Минобороны подсчитали, что МиГ-29 могли летать только до конца этого года.

Болгария в настоящее время имеет 16 истребителей МиГ-29, из которых только шесть находятся в строю, и 14 истребителей-бомбардировщиков Су-25, из которых только шесть способны взлететь.

Поставка советских истребителей оставит Болгарию без истребителей как минимум на 18 месяцев, когда прибудут первые F-16, закупленные в США.

Первая партия из восьми истребителей F-16 должна была прибыть в 2023 году, но из-за задержек, вызванных пандемией, ожидается, что они появятся в Болгарии в 2025 году.

"Минобороны провело переговоры о возможности применения так называемых "трехсторонних соглашений", о замене части имеющихся вооружений на другие совместимые из стран-союзников, не допуская потери возможностей", - говорится в сообщении ведомства.

В тоже время Минобороны Болгарии заявило, что дарить самолёты Украине не будет.

Ранее в украинской армии сообщили о формировании пяти бригад истребителей, но там также считают, что польские и словацкие МиГи не решат вопрос контрнаступления.