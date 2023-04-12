Министерство обороны Финляндии ответило отказом на запрос Украины о проведении переговоров по передаче истребителей Hornet.

Министр обороны Антти Кайкконен (Центр) заявил в интервью USU, что такая дискуссия не является актуальной.

По его словам, истребители будут использоваться Обронительными силами Финляндии в течение ближайших нескольких лет, после чего их жизненный цикл, составляющий около 30 лет, закончится.

Кайкконен сообщил, что ответ Киеву был дан на прошлой неделе.

Напомним, что вопрос передачи истребителей Украине подняла премьер-министр страны Санна Марин во время визита в Киев.

Ее слова оказались неожиданностью для других представителей власти Финляндии.

Тогда Украина официально обратилась в Министерство обороны и предложила обсудить вопрос о возможной передаче Украине истребителей Hornet. Киев предлагал провести трехсторонние переговоры с привлечением США, которые являются производителем самолетов и должны дать разрешение на реэкспорт.

В Финляндии сразу ответили, что передача Украине самолетов Hornet потребует больших затрат.