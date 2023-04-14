Президент США Джо Байден назначил 37-летнюю певицу Леди Гагу сопредседателем комитета по культуре и искусству Белого дома.

Об этом сообщила американская администрация.

"Стефани Джерманотта, профессионально известная как Леди Гага, — отмеченная наградами певица, автор песен, актриса и филантроп. Она продала более 170 миллионов пластинок и выиграла 13 премий "Грэмми", что сделало ее одной из самых коммерчески успешных женщин-музыкантов в истории. Как актриса она известна своими ролями в фильмах "Звезда родилась", за который она была номинирована на премию "Оскар" за лучшую женскую роль, и "Американская история ужасов: Отель", за что получила "Золотой глобус". Она была отмечена премией "Икона моды" Совета модельеров Америки и включена в список самых влиятельных женщин мира по версии Forbes и в список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time. В 2022 году Леди Гага запустила Haus Labs, линию чистой и веганской декоративной косметики, которая разрабатывает инновационные формулы, расширяющие границы чистого макияжа", - сказано в пресс-релизе Белого дома.

Также у Байдена отметили, что Леди Гага известна своей стойкой поддержкой прав ЛГБТ+ и путешествовала с Байденом, чтобы поддержать кампанию по борьбе с сексуальными домогательствами в университетских городках.

Другим сопредседателем комитета стал продюсер Брюс Коэн, получивший премию "Оскар" за фильм "Красота по-американски", а также работавший над созданием лент "Харви Милк", "Мой парень — псих" и "Крупная рыба".

Комитет по культуре и искусству создали в 1982 году. Объединение выносит рекомендации по вопросам политики в сфере культуры. В состав комитета входят деятели искусства, ученые и филантропы, которых лично назначает президент США.

Как мы сообщали, Леди Гага пела гимн США на церемонии инаугурации Байдена.

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