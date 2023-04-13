Во время выступления в Ольстерском университете президент США повернулся к плакату за спиной и, подняв голову вверх, сказал: "Не прыгайте, ладно?".

После чего добавил: "Пожалуйста, извините за то, что я спиной".

Вот полная цитата, во время которой Байден попросил "не прыгать":

"Как часто говорил Джордж Митчелл, переговоры имели, цитирую, "семьсот дней неудач и один день успеха". Семьсот дней неудач и один день успеха.

Но они продолжали идти, потому что Джордж и многие другие никогда не переставали верить в возможность успеха.

И я хочу, чтобы все вы знали, особенно молодые люди в сегодняшней аудитории…

И не прыгайте, ладно? (Смех.) О, я не видел вас всю дорогу. (Смех.) Как сказал бы мой отец: "Пожалуйста, извините мою спину. Я прошу прощения." (Смех.)

Но кроме шуток, американский народ был с вами - остается с вами на каждом шагу. Это реально".

Это выступление Байдена имеет на самом деле интересный исторический контекст.

Президент США - по происхождению ирландец - посвятил свою речь 25-й годовщине "Соглашения страстной пятницы", которое в 1998 году закрепило автономию Северной Ирландии в составе Великобритании.

И положило конец кровопролитию в Белфасте - между ирландскими националистами (в первую очередь Ирландской республиканской армии) и сторонниками нахождения в одном государстве с Британией.

Байден в своей речи перед студентами коснулся того периода, вспомнив, что на момент заключения соглашения он был сенатором США, которые выступали посредниками при урегулировании.

"В 1998 году это был самый продолжительный конфликт в Европе со времен окончания Второй мировой войны. Смута затронула тысячи семей. Потери были реальными. Боль была личной", - напомнил Байден и порадовался тому, что сейчас в Белфасте, который "разделяла колючая проволока", теперь царит мир.

Интересно, что Байден поехал в Северную Ирландию после того, как заявил, что не будет посещать коронацию нового британского короля Карла III, которая состоится 6 мая. Что уже вызвало неоднозначные оценки в британской прессе - поскольку авансы, раздаваемые президентом США ирландцам, выглядят довольно неприятно для Лондона.

Осенью и зимой с ним уже были похожие случаи. Во время своего выступления в сентябре, посвященного программе по борьбе с онкологией, Байден обратился к победившим рак зрителям с верхнего ряда, сказав: "Не прыгайте оттуда, ладно?"

В декабре 80-летний политик опять обратился к пустоте, отвернувшись от слушателей. Выступая, он внезапно прервал речь, повернулся спиной к зрителям и, воздевая руку к небу, призвал: "Не прыгайте!"

Байден вообще очень часто демонстрирует признаки возрастных проблем с памятью и поведением. Так, однажды он не сумел подсчитать возраст собственной жены.

В другой раз он уронил очки и не смог надеть пиджак, а потом пытался пожать руку пустоте на лужайке у Белого дома.