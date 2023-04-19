Администрация президента США Джо Байдена обвинила членов Республиканской партии в том, что те сознательно ведут ситуацию к дефолту по внешнему долгу США.

Обвинение появилось в Твиттере Белого дома.

"Дефолт по долгу Америки. Заставить вас платить цену - это единственный план, который лежит на столе у республиканцев", - говорится в твите администрации.

Этот пост прокомментировал бизнесмен Илон Маск.

"Учитывая федеральные расходы, вопрос в том, когда, а не если мы объявим дефолт", - написал миллиардер.

Сейчас в США обсуждают тему очередного поднятия планки потолка госдолга.

Накануне спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти пообещал, что республиканское большинство в Палате проголосует за повышение потолка госдолга, чтобы избежать дефолта по финансовым обязательствам правительства в ближайшие месяцы, но при этом выдвинет условие, чтобы будущий рост расходов был ограничен на уровне 1%.

Однако Белый дом выступил резко против такого предложения.

Ранее мы сообщали, что осенью государственный долг США впервые в истории превысил 31 триллион долларов.

А в январе Минфин страны призвал принять экстраординарные меры, чтобы избежать дефолта по госдолгу.