В Германии в палаточном городке в аэропорту Берлин-Тегель украинские беженцы возмущаются карантином.

Подробности на своей странице в Tiktok с хэштегом "БунтУкраинскихБеженцевБерлин" публикует беженка Лилия Брагар.

"Закрыли на карантин некоторые палатки, люди в беженстве. Выходить запретили. Никого не пускают. А сегодня вообще всех по желанию будут прививать", - пишет она.

Причина - обнаруженная у ребенка ветрянка.

"А случилось то, что заболел ребенок ветрянкой. Ходил он так почти целую неделю. Никто не придавал этому внимания, а в один день когда узнали, закрыли палатки на карантин", - сетует Лилия.

В связи с этим появились проблемы.

"У многих есть дети, которые не едят еду, которую тут дают. Родителям нужно покупать. Тогда появляется вопрос, где брать еду для детей?"

Она сообщает, что возмущениях беженцев уже посетил представитель украинского посольства.

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