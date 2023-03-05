Данные, регулярно собираемые статистической организацией при ЕС Eurostat, свидетельствуют о том, что шведский метод борьбы с коронавирусом оказался самым эффективным в Европе, если судить по показателям смертности.

Этот метод заключался в отказе от карантина и прочих чрезвычайных мер. За это шведов в свое время изрядно критиковали.

В итоге, однако, время доказало их правоту. По итогам 2020-2022, в этой стране - наименьшая "избыточная смертность" (временное увеличение смертности в популяции по сравнении с ожидаемой). То есть, ковид Швеция пережила с наименьшими потерями по сравнениями с остальными европейскими странами.

Ранее мы писали, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила дальнейшее расследование происхождения коронавируса из-за проблем со сбором данных.

При этом в Соединенных Штатах считают утечку из лаборатории в китайском Ухане наиболее вероятной причиной начала пандемии коронавируса.

Правда, позже госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США пока не удалось до конца определить источник возникновения коронавируса. Версия с его утечкой из лаборатории представляется "очень реальной, но не окончательной".