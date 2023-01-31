Власти США намерены 11 мая прекратить действие чрезвычайного положения, введенного из-за эпидемии COVID-19 в 2020 году.

Об этом сообщил Белый дом.

Американские СМИ делают из этого вывод, что правительство США уже уверено, что пандемия перешла в новую, "менее ужасную фазу", а "кризисный период в пандемии завершился".

Белый дом планирует продлить действие ЧП в последний раз - до 11 мая.

Это положение позволяло миллионам американцев получать бесплатные тесты, вакцины и лечение от коронавируса. По истечении этого срока данные расходы будут переведены в частные страховые и государственные планы медицинского страхования.

С окончанием срока действия указа также прекращается действие директив, известных как Раздел 42, в соответствии с которыми мигранты из Никарагуа, Кубы и Гаити, задержанные при пересечении границы США и Мексики, высылаются обратно в Мексику.

Частота случаев заражения COVID-19 в Соединенных Штатах снижается, хотя, согласно правительственным данным, ежедневно от этой болезни по-прежнему умирает более 500 человек.

Ранее сообщалось, что свежий штамм коронавируса Omicron XBB.1.5 может вызвать новую волну пандемии.

А недавно в Украине зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса "Кракен".