В Белом доме назвали дату, когда в США закончится чрезвычайное положение из-за коронавируса
Власти США намерены 11 мая прекратить действие чрезвычайного положения, введенного из-за эпидемии COVID-19 в 2020 году.
Об этом сообщил Белый дом.
Американские СМИ делают из этого вывод, что правительство США уже уверено, что пандемия перешла в новую, "менее ужасную фазу", а "кризисный период в пандемии завершился".
Белый дом планирует продлить действие ЧП в последний раз - до 11 мая.
Это положение позволяло миллионам американцев получать бесплатные тесты, вакцины и лечение от коронавируса. По истечении этого срока данные расходы будут переведены в частные страховые и государственные планы медицинского страхования.
С окончанием срока действия указа также прекращается действие директив, известных как Раздел 42, в соответствии с которыми мигранты из Никарагуа, Кубы и Гаити, задержанные при пересечении границы США и Мексики, высылаются обратно в Мексику.
Частота случаев заражения COVID-19 в Соединенных Штатах снижается, хотя, согласно правительственным данным, ежедневно от этой болезни по-прежнему умирает более 500 человек.
Ранее сообщалось, что свежий штамм коронавируса Omicron XBB.1.5 может вызвать новую волну пандемии.
А недавно в Украине зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса "Кракен".