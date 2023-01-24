В Украине в Сумской области зафиксировали первый случай заражения новым подвидом коронавируса "Кракен".

Об этом сообщает Министерство охраны здоровья (МОЗ) Украины в своем Telegram-канале.

"В Украине зафиксировали первый случай заражения новым подвидом штамма Omicron XBB.1.5, или Кракен. Случай был зафиксирован в Сумской области у человека, не прошедшего курс вакцинации против коронавируса" - говорится в сообщении.

По данным Всемирной организации здравоохранения, "Кракен" не имеет специфических мутаций, которые могли бы делать его более опасным, чем другие субварианты. Однако, по сравнению с предыдущими штаммами, новый вид COVID-19 наиболее эффективно уклоняется от иммунного ответа человека и способен вызвать серьезные заболевания у пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.

Напомним, в Минздраве сообщили, что в Украине не планируют вводить локдаун из-за коронавируса в условиях войны. Возможно применение только локальных ограничений.

Ранее мы писали, что медики обеспокоены стремительными темпами распространения в мире штамма коронавируса XBB.1.5.

Также мы писали, что в Украине разрешили бустерную COVID-прививку всем желающим.