В Украине не планируют вводить локдаун из-за коронавируса в условиях войны. Возможно применение только локальных ограничений.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в эфире телемарафона.

"С начала войны мы перевели все карантинные ограничения в режим рекомендательных. Уверен, что такая же рекомендация будет применяться в дальнейшем, потому что мы понимаем ограничения, связанные с вопросами безопасности...", - сказал Кузин.

По его словам, большая часть областей на постоянной основе рассматривает ситуацию с заболеваемостью гриппом и COVID, и они "в праве принимать локальные решения".

"Обычно они также рекомендательны и касаются в подавляющем большинстве ношения масок, физической дистанции. Поэтому я думаю, что мы можем говорить только о применении локальных мер в зависимости от эпидемиологической ситуации", - отметил Кузин.

Напомним, в Украине на сегодняшний день не обнаружено нового штамма Omicron XBB.1.5, в то же время в стране циркулирует восемь разновидностей коронавируса. Отметим, что в Украине карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, продлен до 30 апреля 2023 года.

Как писала "Страна", медики обеспокоены стремительными темпами распространения в мире штамма коронавируса XBB.1.5.