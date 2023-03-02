США пока не удалось до конца определить источник возникновения коронавируса. Версия с его утечкой из лаборатории представляется "очень реальной, но не окончательной".

Об этом заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью индийскому журналу India Today.

"По результатам интенсивных исследований некоторые наши ведомства утверждают, что коронавирус произошел в результате лабораторной утечки в Ухане. Другие считают, что, возможно, его источник находился где-то на животном рынке, также в Ухане. Ни одно из ведомств не может вынести окончательного суждения. Поэтому мы не можем заявить с уверенностью в пользу того или иного варианта. Вероятность того, что COVID-19 был создан в лаборатории, очевидна и очень реальна, однако она не является окончательной", - сказал Блинкен.

При этом он отметил, что вопрос происхождения вируса следует рассматривать отдельно от того, стремилась ли какая-либо из стран намеренно распространить коронавирус в рамках реализации своей программы биологического оружия.

"Насколько мне известно, ни одно из наших ведомств не нашло свидетельств в пользу того, что это было так", - резюмировал глава американской дипломатии.

Вчера директор ФБР заявил, что пандемия коронавируса вероятнее всего возникла из-за утечки в Китае.

Между тем летом Минобороны России заявило о причастности Агентства США по международному развитию (USAID) к возникновению коронавируса.