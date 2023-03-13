Вечером 12 марта в Польше возник пожар в котельной школы, где проживают 33 беженца из Украины, среди которых несколько детей.

Об этом сообщает PAP.



Издание сообщает, что пожар возник в котельной школы в населенном пункте Поремба-Велька вблизи Освенцима на юге страны. Спасатели эвакуировали людей и ликвидировали пожар. Никто из украинцев не пострадал.

Отмечается, что котельная, где возник пожар, отделена от здания школы.



После ликвидации пожара помещение школы было проверено на наличие угарного газа. Все показатели оказались в норме, украинцам разрешили вернуться в здание школы.



Устанавливаются причины пожара. Работа котельной будет восстановлена ​​для подачи тепла в помещение школы.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Германии подожгли приют для беженцев из Украины. Поджог произошел в коммуне Гросс-Стремкендорф (Мекленбург-Передняя Померания). Пламя почти уничтожило все здание.

Также мы сообщали, что в польском городе Радлов подожгли приготовленные волонтерами к отправке в Украину машины "Скорой помощи". В результате одна машина сгорела полностью, еще одна сильно повреждена.