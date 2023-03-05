В польском городе Радлов подожгли приготовленные волонтерами к отправке в Украину машины "Скорой помощи". В результате одна машина сгорела полностью, еще одна сильно повреждена.

Об этом сообщает телеканал TVN24.

Машины были приготовлены для прифронтовых госпиталей Харьковской и Сумской областей. Они стояли в ожидании отправки возле администрации города Радлов. Злоумышленник смог вечером в пятницу поджечь их даже в таком людном месте.

По записям камер видеонаблюдения полиция задержала подозреваемого. Им оказался местный житель, которого, как сообщает источник, ранее уже привлекали к ответственности за подобное преступление.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Германии подожгли приют для беженцев из Украины. Поджог произошел в коммуне Гросс-Стремкендорф (Мекленбург-Передняя Померания). Пламя почти уничтожило все здание.

Также мы сообщали, что в немецком Лейпциге подожгли детский сад и дом для беженцев из Украины. Злоумышленники предположительно разлили у входа в детский сад легковоспламеняющуюся жидкость, спирт или бензин, после чего подожгли ее.