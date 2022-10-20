В Германии неизвестные подожгли приют для беженцев из Украины, которые приехали в страну в связи с войной.

Об этом сообщает Bild.

По информации издания, поджог произошел в коммуне Гросс-Стремкендорф (Мекленбург-Передняя Померания). Пламя почти уничтожило все здание.

"Пожар вспыхнул в среду около 21:20 на внешней стене главного здания крытого соломой гостиничного комплекса "Шеферек". С марта этого года в гостинице разместились 14 беженцев из Украины", - пишет Bild.

Издание сообщает, что пострадавших нет. Полиция подозревает поджог, тем более в день пожара полиция была в этом здании из-за свастики, нарисованной на входной двери.

"Исходя из моего многолетнего опыта работы пожарным, я в настоящее время предполагаю, что пожар устроили преднамеренно", - рассказал Тино Шоманн.

По подозрению в поджоге уже возбуждено уголовное дело.

Скриншот: bild.de

Напомним, в конце августа Blind сообщало, что в немецком городе Лейпциг хотели поджечь детский сад Entdeckerland, в который ходят дети беженцев из Украины. Кроме того, ранее неизвестные с применением зажигательных устройств атаковали дом для украинских беженцев, который находится в том же районе. Происшествие случилось, когда детсад уже закрылся, поэтому дети и воспитатели не пострадали.

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