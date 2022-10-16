Беженцы из Украины могут рассчитывать на более привилегированные условия, чем другие категории граждан, ищущие убежища в Германии.

Об этом заявил министр труда и социальных дел ФРГ Хубертус Хайль в интервью изданию Tagesspiegel.

Он напомнил, что украинские беженцы уже освобождены от прохождения официальной процедуры предоставления убежища, которая по стандартной процедуре может занимать до нескольких месяцев. То есть, они имеют право не только на базовое материальное обеспечение, но и на работу. Это было сделано, чтобы позволить украинцам быстрее интегрироваться в немецкий рынок труда.

"Сейчас мы переживаем крупнейшее перемещение беженцев со времён Второй мировой войны, мы уже сумели помочь сотням тысяч людей из Украины, — сказал Хайль.

При этом он предостерег от того, чтобы называть приезд украинцев в Германию "социальным туризмом".

Напомним, недавно главе немецкой партии ХДС пришлось извиняться за слова о "социальном туризме" украинских беженцев.

Накануне Евросоюз продлил программу временной защиты украинских беженцев до марта 2024 года.

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