Украинские беженцы получат неограниченный доступ к австрийскому рынку труда - Социальный комитет парламента одобрил поправку к Закону о занятости иностранцев.

Об этом сообщает Austria Today.

По данным парламента, в настоящее время в Австрии работают около 8 тысяч украинцев, а 14 тысяч зарегистрированы в службе занятости как ищущие работу. Украинцы уже имеют более легкий доступ к австрийскому рынку труда, если у них есть действующее удостоверение личности перемещенных лиц.

В будущем обладатели такого документа смогут устроиться на любую работу в Австрии без отдельного разрешения. Предварительная проверка заработной платы и условий труда, которая в настоящее время все еще необходима, также будет исключена.

Кроме того, новый закон должен гарантировать, что украинские беженцы нанимаются на справедливую заработную плату и условия труда в соответствии с коллективными договорами и другими правовыми требованиями.

Поле для работы в Австрии обширное. То же издание отмечает, что нехватка квалифицированных работников распространяется на все отрасли экономики страны. И в ближайшее время эта тенденция не изменится ввиду старения общества. Об этом говорят прогнозы Экономической палаты о потребностях в рабочей силе по секторам и федеральным землям до 2040 года.

Ранее сообщалось, что Австрия продлила срок права на жительство в стране для беженцев из Украины.

Также мы писали, что Агентство ООН по делам беженцев возобновило регистрацию на получение денежной помощи для переселенцев.