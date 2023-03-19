Украинцы снова могут получить денежную помощь - агентство ООН по делам беженцев возобновило регистрацию на ее получение для переселенцев и пострадавших от войны.

Об этом сообщает Минреинтеграции.

На эту помощь могут рассчитывать люди, ранее не получавшие выплаты от международных организаций и имеющие доход менее 5400 гривен в месяц.

Для подачи заявки необходимо обратиться в пункт сбора данных или в мобильную группу. Их контакты можно найти здесь.

Для заполнения заявки необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, идентификационный код, свидетельство о рождении детей, номер банковской карты, любые документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости.

Для сбора данных должны присутствовать все члены семьи. Исключение – маломобильные граждане. Для семей, где есть такие люди, допускается регистрация без их присутствия по оригиналам документов при предоставлении медицинской справки, подтверждающей их состояние здоровья.

Ранее "Страна" писала, что украинцы могли рассчитывать на 18 тысяч для возвращенцев и "4500 от Джонсона".

Также в "Слуге народа" рассказывали, когда украинцы получат первые выплаты за разрушенное в результате войны жилье.