Переселенец может потерять статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ), если не придет в течение десяти дней в орган соцзащиты после проверки по месту жительства. В то же время проверки должны проводиться только при подозрении на неправомерное получение помощи ВПЛ.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

В частности, при проверке должностное лицо соцслужбы должно составить соответствующий акт. Также оно должно оставить сообщение о необходимости в течение 10 дней прибыть в орган социальной защиты населения для прохождения идентификации.

"И только в случае неявки переселенцам могут отменить статус ВПЛ и прекратить предусмотренные для них выплаты. Проверки должны осуществляться только при наличии подозрения относительно неправомерного получения помощи", - заявила вице-премьер-министр Ирина Верещук.

Кроме этого статус переселенца можно потерять:

при переезде за границу;

в случае возвращения на место постоянного жительства;

если своевременно не сообщить об изменении фактического местожительства.

Как писала "Страна", в феврале выплаты для внутренних переселенцев автоматически продлили.

При этом в Украине утвердили алгоритм проверок правомерности получения переселенцами помощи.