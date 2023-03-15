Утвержден алгоритм проверок внутренних переселенцев на предмет получения неправомерной помощи.

Об этом сообщает Минреинтеграции.

Такие проверки обещают выборочно осуществлять только в случае подозрения на неправомерное получение помощи ВПЛ, когда переселенец не проживает по заявленному месту.

В таком случае территориальные органы социальных служб должны будут предупредить человека о грядущем визите с целью проверки, во время визита составить акт и оставить человеку сообщение о необходимости в течение 10 дней прибыть в орган социальной защиты населения для прохождения идентификации.

И только в случае неявки переселенцам могут отменить статус ВПЛ и прекратить выплаты.

"Мы не можем допустить ни одной дискриминации внутренних переселенцев. Людей должны предупреждать. Они не обязаны 24/7 находиться дома, чтобы не потерять денежную помощь от государства, которая им очень необходима. Проверки должны осуществляться только при подозрении на неправомерное получение помощи", – заявила вице-премьер Ирина Верещук.

Еще в декабре 2022 года Ирина Верещук заявила, что массовые проверки мест проживания ВПЛ сейчас несвоевременны.

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