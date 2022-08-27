Министерство социальной политики Украины передало Всемирной продовольственной программе ООН очередной список заявлений на выплату денежной помощи. Помощь смогут получить 276 551 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

В пресс-службе рассказали, что список включает 127 626 заявлений от малообеспеченных семей и лиц с инвалидностью из Черниговской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской и Запорожской областей. Пособие выплачивается в размере 2 220 гривен на каждого члена семьи ежемесячно в течение трех месяцев.

Списки, которые были переданы Минсоцполитики на выплаты международным организациям, включают 780 722 человека. Также передана информация для выплат 189 428 лицам, указанным в заявлениях, поданных через платформу "єДопомога".

"На сегодня общее количество людей, переданных в списках в международные организации для проведения выплат, равно 1 246 701", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее мы писали, что в ЮНИСЕФ заявили о временном приостановлении приема заявок на помощь для временно перемещенных лиц в Украине.

В организации объяснили, что это сделано для того, чтобы иметь время проработать все заявки и выплаты семьям, которые обратились за помощью после 15 июня и еще не получили выплаты.

Также "Страна" писала о том, что внутренне перемещенные лица, подавшие заявления через "Дию" до 30 апреля, но не получившие помощи, смогут дополнительно обратиться с заявлением в орган соцзащиты населения.