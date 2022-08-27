В Минсоцполитики рассказали, сколько украинцев смогут рассчитывать на выплаты от ООН
Министерство социальной политики Украины передало Всемирной продовольственной программе ООН очередной список заявлений на выплату денежной помощи. Помощь смогут получить 276 551 человек.
Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.
В пресс-службе рассказали, что список включает 127 626 заявлений от малообеспеченных семей и лиц с инвалидностью из Черниговской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской и Запорожской областей. Пособие выплачивается в размере 2 220 гривен на каждого члена семьи ежемесячно в течение трех месяцев.
Списки, которые были переданы Минсоцполитики на выплаты международным организациям, включают 780 722 человека. Также передана информация для выплат 189 428 лицам, указанным в заявлениях, поданных через платформу "єДопомога".
"На сегодня общее количество людей, переданных в списках в международные организации для проведения выплат, равно 1 246 701", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее мы писали, что в ЮНИСЕФ заявили о временном приостановлении приема заявок на помощь для временно перемещенных лиц в Украине.
В организации объяснили, что это сделано для того, чтобы иметь время проработать все заявки и выплаты семьям, которые обратились за помощью после 15 июня и еще не получили выплаты.
Также "Страна" писала о том, что внутренне перемещенные лица, подавшие заявления через "Дию" до 30 апреля, но не получившие помощи, смогут дополнительно обратиться с заявлением в орган соцзащиты населения.