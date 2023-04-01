Наместнику Киево-Печерской Лавры Павлу утром в субботу, 1 апреля, выписали подозрение сразу по двум статьям УК.

Об этом "Стране" сообщил источник в СБУ.

Речь идет о следующих статьях:

161 (разжигание межрелигиозной вражды),

436 (оправдание вооруженной агрессии РФ).

Также публикуем фото и видео, как руководителю Лавры вручали подозрение.

Тем временем возле корпуса наместника Киево-Печерской Лавры митрополита Павла по-прежнему находятся несколько десятков сотрудников СБУ и полиции. Доступ к заданию закрыт.

У главного входа Лавры также дежурят сотрудники правоохранительных органов. Здесь собрались около двух десятков активистов выступающих за изгнание УПЦ из Лавры.

Также здесь собрались около сотни верующих УПЦ которые в 11:00 должны начать молебен в храме святого Агапита у главных ворот Лавры.

Напомним, вчера наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел записал жесткое обращение в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Сегодня ему сообщили о подозрении.

Также сообщалось, что полицейские оцепили корпус наместника Лавры Павла в монастыре. Туда не подпускают верующих. В УПЦ заявили, что на 12:00 владыку вызвали на допрос. После чего будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним также, что 30 марта Кабинет министров передал здания Киево-Печерской лавры под управление государства.

При этом УПЦ собирается обжаловать решение Кабмина. И до конца судебных разбирательств монахи УПЦ отказались покидать Киево-Печерскую лавру.

Также сообщалось, что суд уже отказался приостановить выселение монахов из Лавры на время рассмотрения иска. В УПЦ подадут апелляцию. Однако первое заседание суда по рассмотрению сути иска УПЦ к заповеднику состоится только 26 апреля 2023 года.