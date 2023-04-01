Корпус наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла в монастыре оцепили полицейские. Туда не подпускают верующих. Это произошло после того, как СБУ вручили ему подозрение.

Тем временем УПЦ сообщила, что митрополит подозревается в разжигании межрелигиозной розни (статья 161 Уголовного кодекса).

Речь идет о его высказываниях в отношении ПЦУ и Константинопольскому патриархату.

В настоящее время в доме наместника Киево-Печерской Лавры проводят обыски. "На 12 часов владыку вызвали на допрос. После чего будет решаться вопрос об избрании меры пресечения", - сообщила пресс-служба церкви.

Как писала "Страна", 30 марта Кабинет министров передал здания Киево-Печерской лавры под управление государства.

При этом УПЦ собирается обжаловать решение Кабмина. И до конца судебных разбирательств монахи УПЦ отказались покидать Киево-Печерскую лавру.

Также сообщалось, что суд уже отказался приостановить выселение монахов из Лавры на время рассмотрения иска. В УПЦ подадут апелляцию. Однако первое заседание суда по рассмотрению сути иска УПЦ к заповеднику состоится только 26 апреля 2023 года.