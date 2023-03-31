Митрополит Павел, настоятель монастыря УПЦ в Киево-Печерской лавре, заявил о готовящемся "штурме Лавры" в 17:00.

Об этом он завил в видеообращении.

"Наши люди подслушали этих молодчиков, которые передают по телефону, готовясь к этим событиям. Я надеюсь, что этого не будет", - заявил он.

В связи с этим он обратился к верующим с просьбой о молитвах и к правоохранителям.

"Просим наших воинов, защитников, полицию, другие службы, которые есть на территории Лавры", - заявил Павел.

Между тем, сейчас около Киево-Печерской лавры находится около 10-15 противников УПЦ, которые периодически кричат "Слава Украине".

Обстановка в целом пока спокойная. Верующих УПЦ намного больше, чем ее противников.

Напомним, сегодня днем возле Киево-Печерской лавры наблюдались потасовки между сторонниками и противниками УПЦ.

Также мы писали о том, что заповедник "Киево-Печерская лавра" подал заявление в полицию из-за блокировки работы его комиссии в монастыре.

Комиссии заповедника два дня не давали начать свою работу верующие УПЦ. По словам верующих, они не будут допускать комиссию, пока у них не будет соответствующего решения суда.