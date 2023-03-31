В пятницу, 31 марта, к Лавре приехали члены комиссии заповедника "Киево-Печерская Лавра". Верующие УПЦ, которые собрались с утра на территории монастыря, их снова не допустили к помещениям, которые те хотели проверить.

Полиция не вмешивалась.

По словам верующих, они не будут допускать комиссию, пока у них не будет соответствующего решения суда.

"Будем защищать Лавру до последней капли крови", - заявил один из священников.

В настоящее время члены комиссии уже покинули место событий. У главного входа в Лавру собираются верующие.

Напомним, вчера верующие УПЦ не допустили членов комиссии заповедника, после чего министр культуры Александр Ткаченко заявил, что комиссия написала заявление в полицию по факту недопуска на территорию монастыря.

Также сообщалось, что Суспильне ТВ заявило, что священнослужитель в Киево-Печерской Лавре сорвал крепление на камере оператора телеканала. По этому поводу он написал заявление в полицию.

Ранее в УПЦ заявляли, что не покинут Киево-Печерскую лавру, пока не закончатся судебные разбирательства.

Между тем вчера Киевский суд принял к рассмотрению иск служителей Киево-Печерской лавры о недопустимости выселения монахов.