К Киево-Печерской лавре в Киеве в четверг, 30 марта, приехали члены комиссии заповедника.

Верующие Украинской православной церкви (УПЦ) блокируют их работу. Они взяли членов комиссии в кольцо и не допускают их к зданиям, которые они хотят проверить.

Правоохранители, численность которых с утра увеличилась на территории Лавры, пока не вмешиваются.

Члены комиссии заповедника "Киево-Печерская Лавра", которых не допускают к проверке монастыря УПЦ, прокомментировали ситуацию.

По из словам, пока нет оснований обращаться в полицию, но в дальнейшем такого исключить нельзя.

"На данный момент таких оснований нет. Но если нас не будут везде пускать, мы составим соответствующие акты на основании которых глава комиссии может обратиться к правоохранителям", - заявил "Стране" один из членов комиссии Александр Овчар.

Напомним, сегодня в Лавре должна начать работу комиссия по принятию зданий в государственное пользование. Вчера УПЦ, согласно предписанию властей, должна была покинуть Лавру, но этого не произошло. В Церкви заявили, что не будут выезжать из Лавры до решения суда, в котором УПЦ оспаривает расторжение договора аренды.

Как сообщалось, Киевский суд принял к рассмотрению иск служителей Киево-Печерской лавры о недопустимости выселения монахов.

Между тем, вчера ПЦУ назначила и.о. наместника Киево-Печерской лавры. Исполняющим обязанности наместника стал бывший архимандрит УПЦ Авраамий (Лотыш), один их монахов лавры и член ее духовного собора - управляющего органа при наместнике монастыря. Он перешел на сторону ПЦУ.

Также мы приводили комментарий президента Украины Владимира Зеленского по поводу ситуации в Лавре.