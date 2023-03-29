К сегодняшнему дню власти предписали монахам УПЦ выселиться из Киево-Печерской лавры. Однако не случилось практически ничего из того, что ожидали многие: ни столкновений у монастыря, ни визита силовиков, ни, собственно, выселения монахов.

В то же время поддержать УПЦ пришли более тысячи верующих, которые находились у лавры несколько часов. При этом власть почти никак не обозначила своего присутствия - кроме небольшого полицейского патруля, дежурившего у монастыря.

То есть пока ситуация зависла больше в юридической плоскости. И в этом плане обе стороны как раз обозначили свои позиции.

УПЦ заявила, что для выселения из заповедника "Киево-Печерская лавра" недостаточно письма, а нужно решение суда. Иск против расторжения договора с Минкультом церковь уже подала. Наместник лавры Павел и другие руководители УПЦ заявили, что не станут выселяться до тех пор, пока соответствующее решение не примут суды.

Министерство же еще вчера направило в лавру письмо, которым сообщило, что 30 марта - то есть завтра - в монастырь придет комиссия, чья задача - принимать госимущество и требовать у монахов освободить помещения лавры, а также вывезти личные вещи.

Иными словами, то, чего не произошло сегодня, может случиться завтра. Но далеко не факт: аналогичные комиссии в лавре уже бывали, но монахи при этом продолжали оставаться в обители. Хотя, конечно, во многом зависит от властей, по какому пути они решат дать ход этой ситуации, и допускать ли выселение монашеской братии силой.

Видимо, этого до последнего момента будут избегать, пытаясь в том числе перетянуть часть монахов на сторону ПЦУ. Пока известно, что туда перешел только один насельник лавры - архимандрит Авраамий. Его Епифаний уже назначил "наместником" монастыря - хотя в руки ПЦУ его официально еще никто не передавал.

Авраамия уже отстранили от служения в УПЦ, и пока о других прецедентах перехода в другую церковь ничего не известно. Но такие попытки, видимо, будут предприниматься, чтобы расколоть братию и вынудить руководство УПЦ прекратить сопротивление.

Показательным для лавры будет завтрашний день, когда намечен визит очередной комиссии в монастырь. Будет понятно, какой путь - силовой или переговорный - изберет власть по отношению к УПЦ на ближайшее время.