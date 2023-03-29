В Киево-Печерской Лавре, которую сегодня предписано покинуть монахам УПЦ, начинают собираться верующие.

Ранее в церкви призвали своих сторонников приходить в этот день в Лавру на молитву.

Такая обстановка сейчас возле Киево-Печерской Лавры, где собираются верующие.

В 6:30 в Лавре началось богослужение, куда и приходят верующие.

По состоянию на 09:00 усиления правоохранителей нет. У главного входа в Лавру дежурит один патруль полиции.

26 марта в Киево-Печерской Лавре прошло формально последнее воскресное богослужение УПЦ, Онуфрий зачитал проповедь.

Сегодня, 29 марта, по предписанию властей Украинская православная церковь должна покинуть территорию монастыря.

При этом настоятель лавры митрополит Павел заявил, что монахи выселяться не будут. В УПЦ призывают верующих "усилить свои молитвы и всеми законными средствами защищать Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру".

Напомним, на этой неделе власти начали процесс лишения УПЦ права на пользование Почаевской лавры в Тернопольской области, в которой находится монастырь УПЦ.

Православная церковь Украины создала свою религиозную организацию в Почаевской лавре и попросила власти передать им под монастырь Киево-Печерскую лавру.

Ранее мы подробно рассказывали о ситуации вокруг УПЦ.