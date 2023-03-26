Сегодня, 26 марта, в Киево-Печерской Лавре прошло формально последнее воскресное богослужение УПЦ, которую хотят выселить из монастыря до 29 марта.

Соответствующее видео опубликовано на Ютуб-канале Украинской православной церкви (УПЦ).

Проповедь в присутствии большого скопления прихожан прочитал митрополит Онуфрий. Он упомянул и тему выселения и призвал молиться за Лавру.

"Призываю к молитве - кто как может и где может и дальше. Кто может прийти к братии сюда в обитель, помолитесь здесь с братией. Кто этого не может сделать, да молится в другом месте", - сказал Онуфрий.

Напомним, на днях УПЦ призвала верующих "всеми законными средствами защищать Лавру". "Никакие причины не смогут сломить нашу жесткую волю отстаивать святое православие", - заявлял Синод УПЦ.

Также сообщалось, что митрополит Павел заявил, что монахи УПЦ не уйдут из Лавры до 29 марта.

Между тем мы публиковали фото, как монахи УПЦ выносят личные вещи из Киево-Печерской лавры.

Чем закончится история с выселением Украинской православной церкви из Киево-Печерской Лавры - мы разбирались в отдельном материале.