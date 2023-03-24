Монахи забирают вещи из лавры. Фото: Страна

Монахи Украинской православной церкви вывозят вещи из Киево-Печерской лавры.

Корреспондент "Страны" сфотографировал их подготовку к переезду.

Рядом с машинами, куда грузят личные вещи насельников лавры, находится полицейский с автоматом и в бронежилете.

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Напомним, власти требуют от УПЦ покинуть лавру до 29 марта. Монахи получили от национального заповедника "Киево-Печерская лавра" предписание о выселении из 34-го корпуса монастыря. При этом настоятель лавры митрополит Павел заявил, что монахи выселяться не будут.

"Этого не будет не только с №34, но и из других корпусов. Потому что нет указаний, разрывов договоров Кабинета министров, не указания президента. Кто такой директор музея и министр культуры? Те же самые простые люди как и мы, должны исполнять закон государства", - сказал он.

Вчера Украинская православная церковь обратилась к верующим и призвала их "всеми законными средствами защищать Киево-Печерскую лавру".

"Никакие причины не смогут сломить нашу жесткую волю отстаивать святое православие", - заявил Синод УПЦ.

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