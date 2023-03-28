Наступает последний день. Появились фото из Киево-Печерской лавры
Журналист "Страны" сделал фоторепортаж из Киево-Печерской лавры 28 марта.
Завтра, 29 марта, по предписанию властей Украинская православная церковь должна покинуть территорию монастыря.
Напомним, на прошлой неделе власти обязали УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру до 29 марта. При этом настоятель лавры митрополит Павел заявил, что монахи выселяться не будут.
На этой неделе власти начали процесс лишения УПЦ права на пользование Почаевской лавры в Тернопольской области, в которой находится монастырь УПЦ.
Сегодня Православная церковь Украины создала свою религиозную организацию в Почаевской лавре и попросила власти передать им под монастырь Киево-Печерскую лавру.
Мы подробно рассказывали о ситуации вокруг УПЦ.
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