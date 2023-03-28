Журналист "Страны" сделал фоторепортаж из Киево-Печерской лавры 28 марта.

Завтра, 29 марта, по предписанию властей Украинская православная церковь должна покинуть территорию монастыря.

Напомним, на прошлой неделе власти обязали УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру до 29 марта. При этом настоятель лавры митрополит Павел заявил, что монахи выселяться не будут.

На этой неделе власти начали процесс лишения УПЦ права на пользование Почаевской лавры в Тернопольской области, в которой находится монастырь УПЦ.

Сегодня Православная церковь Украины создала свою религиозную организацию в Почаевской лавре и попросила власти передать им под монастырь Киево-Печерскую лавру.

Мы подробно рассказывали о ситуации вокруг УПЦ.