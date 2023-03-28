Во вторник, 28 марта, в Ивано-Франковске произошел захват единственного храма Украинской православной церкви в области.

Об этом сообщает Черновицко-Буковинская епархия в своем Facebook.

Епархия заявляет, что храм был захвачен группой из двух сотен людей(часть из них была в камуфляжной форме) при попустительстве полиции.

Также сообщают, что во время штурма применялся слезоточивый газ.

Напомним, мы сообщали, что монахи Украинской православной церкви вывезли вещи из Киево-Печерской лавры.

Власти требуют от УПЦ покинуть лавру до 29 марта. Монахи получили от национального заповедника "Киево-Печерская лавра" предписание о выселении из 34-го корпуса монастыря. При этом настоятель лавры митрополит Павел заявил, что монахи выселяться не будут.

Ранее мы писали, что в ООН сообщили о дискриминации УПЦ властями Украины. ООН обратила внимание на обыски, проведенные СБУ как "меры безопасности" в нескольких монастырях, офисах и учебных заведениях УПЦ. Также организация напомнила, что некоторым священникам объявили о подозрении.

В ответ на это, в МИД заявили, что в Украине гарантирована свобода вероисповедания, но "свобода не тождественна праву заниматься деятельностью, подрывающей национальную безопасность".