МИД прокомментировал заявление управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Украине, который назвал дискриминационными действия украинских властей в отношении УПЦ.

Комментарий по этому поводу оставил спикер ведомства Олег Николенко на своей странице в Фейсбуке.

Он говорит, что в Украине гарантирована свобода вероисповедания, но "свобода не тождественна праву заниматься деятельностью, подрывающей национальную безопасность".

"Призываем УВКПЧ воздерживаться от несбалансированных политических оценок, а основывать свои доклады на фактах", - заявил Николенко.

Напомним, в ООН обратили внимание на обыски СБУ в нескольких монастырях, офисах и учебных заведениях УПЦ, проведенные с 1 августа 2022 года по конец января, а также объявление некоторым священникам подозрения. Организация призывает обеспечить право членов церкви на справедливое судебное разбирательство.

Как сообщалось, вчера в Лавре прошло формально последнее воскресное богослужение УПЦ. Онуфрий зачитал проповедь.

Чем закончится история с выселением Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры - мы разбирались в отдельном материале.