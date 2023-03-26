Действия властей Украины в отношении украинской православной церкви (УПЦ) носят характер дискриминации, говорится в новом докладе управления Верховного комиссара Организации объединенных наций (ООН) по правам человека в Украине.

Доклад охватывает период с 1 августа 2022 года по конец января 2023 года.

ООН обратила внимание на обыски, проведенные СБУ как "меры безопасности" в нескольких монастырях, офисах и учебных заведениях УПЦ. Также организация напомнила, что некоторым священникам объявили о подозрении.

Управление по правам человека "обеспокоено тем, что действия государства в отношении УПЦ могут носить дискриминационный характер". И призывает обеспечить право членов церкви на справедливое судебное разбирательство.

Ранее Управление ООН по правам человека в Украине опубликовало доклад, в котором среди прочего заявило о казни 25 российских военнопленных в Украине.

Пресс-релиз о докладе появился на сайте ООН.

"Мы глубоко обеспокоены зафиксированными нами произвольными казнями до 25 российских военнопленных и лиц, прекративших участие в военных действиях, совершенных Вооруженными силами Украины. Часто это происходило сразу после захвата в плен на поле боя. Хотя нам известно, что органы власти Украины начали расследование в отношении пяти случаев, которые охватывают 22 жертвы, у нас нет данных ни о каких судебных разбирательствах относительно вероятных виновников", – говорится в докладе.

Ранее в ООН выразили обеспокоенность по поводу ограничения свободы вероисповедания в Украине.