Управление ООН по правам человека в Украине опубликовало доклад, в котором среди прочего заявило о казни 25 российских военнопленных в Украине.

Пресс-релиз о докладе появился на сайте ООН.

"Мы глубоко обеспокоены зафиксированными нами произвольными казнями до 25 российских военнопленных и лиц, прекративших участие в военных действиях, совершенных Вооруженными силами Украины. Часто это происходило сразу после захвата в плен на поле боя. Хотя нам известно, что органы власти Украины начали расследование в отношении пяти случаев, которые охватывают 22 жертвы, у нас нет данных ни о каких судебных разбирательствах относительно вероятных виновников", – говорится в докладе.

Также в нем сообщается, что около 110 российских военнопленных рассказали о пытках или жестоком обращении со стороны военнослужащих ВСУ, СБУ и, в меньшей степени, сотрудников пенитенциарных учреждений.

"Большинство таких случаев происходило на первых этапах задержания и допроса. Военнопленных избивали, стреляли им в ноги, наносили ранения конечностей ножами, пытали электрическим током, угрожали сексуальным насилием или смертью, в том числе проводя имитации казни", – сообщает Управление.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец отверг эти обвинения.

"Удивительно, что во время неоднократных личных встреч с главой миссии Матильдой Богнер и постоянной координатором системы ООН в Украине Денизом Брауном ни разу ими не был поднят вопрос обращения с российскими военнопленными... Еще раз подчеркиваю: Украина придерживается Женевских конвенций, международного права и открыта для международных организаций", – написал он в своем телеграм-канале.

А МИД Украины резко негативно отреагировал на публикацию доклада.

"Считаем неприемлемым возложение ответственности на жертву агрессии. Украинская сторона рассчитывает, что миссия ООН будет избегать любых шагов, которые могут рассматриваться как уравнение жертвы и агрессора", – говорится в заявлении МИДа, опубликованном в его телеграм-канале.

Как мы писали в ноябре, в соцсетях появилось видео, на котором показан расстрел российских военнопленных в Макеевке. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявило, что проверяет его.

А прошлой весной появилось видео, на котором, как утверждалось, украинские военные выстрелами в упор добивают связанных раненых российских военнопленных. Газета The New York Times заявила, что ей удалось установить подлинность ролика.