Православная церковь Украины создала свою религиозную организацию в Почаевской лавре и просит власти передать им под монастырь Киево-Печерскую лавру.

Об этом ПЦУ сообщила сегодня в Facebook по итогам заседания синода в Михайловском соборе.

"В составе Тернопольской епархии Православной церкви Украины была создана религиозная организация "Почаевская Свято-Успенская лавра Тернопольской епархии Украинской православной церкви (Православной церкви Украины)", священноархимандритом которой был утвержден митрополит Тернопольский и Кременецкий Нестор. Были также образованы монастыри в Дрогобычско-Самборской и Черниговской епархиях с назначением соответствующих руководителей. Были внесены изменения в устав монастыря в Черниговской епархии в связи с изменением названия. Также были утверждены руководители четырех монастырей в Волынской епархии", - говорится в сообщении.

Отметим, что сейчас в Почаевской лавре находится монастырь УПЦ.

Синод также заявил о "важности сохранения монашеской жизни" в Киево-Печерской лавре после 29 марта, когда монастырь по предписанию властей должны покинуть монахи УПЦ, и обратился к государству с просьбой передать помещения монастыря в распоряжение ПЦУ.

"Были подтверждены ранее направленные украинскому государству просьбы предоставить для монашеской жизни, богослужебной и другой религиозной деятельности религиозной организации "Свято-Успенская Киево-Печерская лавра (мужской монастырь) Украинской православной церкви (Православной церкви Украины)" помещения на территории комплекса Свято-Успенской Киево-Печерской лавры", - говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе власти обязали УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру до 29 марта. При этом настоятель лавры митрополит Павел заявил, что монахи выселяться не будут.

На этой неделе власти начали процесс лишения УПЦ права на пользование Почаевской лавры в Тернопольской области, в которой находится монастырь УПЦ.

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