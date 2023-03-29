Украинская православная церковь получила письмо от Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра", из содержания которого следует, что выселять монахов УПЦ власти планируют завтра, 30 марта.

"На основании Предупреждения от 10.03.2023 №04-24/222 с 29.03.2023 Договор №2 от 19 июля 2013 года считается расторгнутым в одностороннем порядке. Комиссия по приему-передаче имущества государственному учреждению (далее - Комиссия), образованная Министерством культуры и информационной политики Украины, начнет работу 30 марта 2023 года в соответствии с Планом приема-передачи объектов, находящихся в пользовании Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры", - говорится в документе.

В связи с этим заповедник призывает освободить помещения для проведения процедуры приема-передачи зданий и сооружений.

План приема-передачи объектов

I этап

Корпуса №№ 111, 58,

Корпуса №№ 36, 48a, 48, 41, 90, 46, Склеп Васильчиковых

Корпуса №№ 50, 59, 61, 62, 67, 66а, 66, 73, 91, 96

Гранитная замость Ближнепечерной площади

Корпуса №№ 78, 74, 74a, 72, 72a

Корпуса №№ 77, 77а, 776, 75, 76, 47, 93, 93а, 93б

II этап

Корпуса №№ 42, 43, 99-99а

Корпуса №№ 54, 56, 57,

Корпуса №№ 55, 60, 63, 64 (академия, семинария)

Корпуса №№ 49, 70 (митрополия)

Корпуса №№ 39, 44а, 37а, 37, 38

Корпуса №№ 45, 97

III этап

Корпуса №№ 46а, 64б, 44, 68, 69, 98б

Корпуса и постройки на территории бывшей инфекционной больницы, асфальтная дорожка (кроме корпуса № 111 (в I этапе)

Корпуса №№ 71, 71а, 71б, 71в, 98, 64а, 51, 52, 53, Туалет №1, Туалет №2.

Как писала "Страна", сегодня с утра в Киево-Печерской лавре собрались верующие УПЦ.

Журналисты на молебне в Киево-Печерской лавре увидели украинского чемпиона мира по боксу Александра Усика. Он сказал, что пришел помолиться.

26 марта в Киево-Печерской лавре прошло формально последнее воскресное богослужение УПЦ, Онуфрий зачитал проповедь.

Ранее настоятель лавры митрополит Павел заявил, что монахи выселяться не будут. В УПЦ призвали верующих "усилить свои молитвы и всеми законными средствами защищать Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру".

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