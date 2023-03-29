На утреннем богослужении в Киево-Печерской Лавре заметили известного украинского боксера Александра Усика. Он не стал давать комментарии СМИ, заявив, что пришел помолиться. Фото публикуют "Вести".

Отметим, что чемпион мира Александр Усик (так же как и боксер Василий Ломаченко) - известные прихожане УПЦ.

Напомним, сегодня монахам УПЦ предписано выселиться из Лавры. Ранее в УПЦ призвали своих сторонников приходить в этот день в Лавру на молитву.

26 марта в Киево-Печерской Лавре прошло формально последнее воскресное богослужение УПЦ, Онуфрий зачитал проповедь.

Ранее настоятель лавры митрополит Павел заявил, что монахи выселяться не будут. В УПЦ призвали верующих "усилить свои молитвы и всеми законными средствами защищать Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру".

Напомним, на этой неделе власти начали процесс лишения УПЦ права на пользование Почаевской лавры в Тернопольской области, в которой находится монастырь УПЦ.

Православная церковь Украины создала свою религиозную организацию в Почаевской лавре и попросила власти передать им под монастырь Киево-Печерскую лавру.

Ранее мы подробно рассказывали о ситуации вокруг УПЦ.