ПЦУ назначила своего "наместника Киево-Печерской лавры".

Об этом говорится на сайте церковной организации.

Исполняющим обязанности наместника стал бывший архимандрит УПЦ Авраамий (Лотыш), один их монахов лавры и член ее духовного собора - управляющего органа при наместнике монастыря. Он перешел на сторону ПЦУ.

"Епифаний удовлетворил его просьбу и благословил отца Авраамия исполнять обязанности наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в составе Православной церкви Украины", - говорится в заявлении ПЦУ.

Отметим, что официально лавра этой церкви еще не передана.

Тем временем Авраамий уже обратился к братии монастыря, которая осталась в рядах Украинской православной церкви. Он призвал монахов остаться в монастыре, но "признать новую каноническую реальность" и перейти в ПЦУ.

После этого УПЦ заявила, что Авраамий лишен священнического сана "за уклонение в раскол".

"За уклонение в раскол и грубое нарушение присяги священнослужителя запрет на священнослужение наложен на бывшего обитателя Свято-Успенской Киево-Печерской лавры архимандрита Аврамия (Лотыша). За действия, нарушающие 10, 11 и 39 правила святых апостолов, 2-е правило Антиохийского собора, указом блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия от 29 марта 2023 года архимандрит Аврамий (Лотыш) запрещается в священнослужении без права причастия святых Христовых таин", - сказано в телеграм-канале УПЦ.

Между тем завтра в Киево-Печерской лавре начнет работу комиссия по принятию зданий в государственное пользование.

Напомним, УПЦ получила письмо о выселении монахов из лавры 30 марта с поэтапным планом освобождения корпусов.